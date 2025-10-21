Все новости Уфы и Башкортостана
Пассажиры рейса «Ютэйр» Уфа — Тюмень не могут вылететь третьи сутки

22:10, 21 окт 2025

Пассажиры рейса Уфа — Тюмень авиакомпании «Ютэйр» почти трое суток ожидают вылета в аэропорту. Вылет, запланированный на вечер 19 октября, многократно переносили из-за поломки самолета.

Сначала пассажиры провели в зале ожидания почти десять часов. Ночью им пообещали резервный борт, но вылет не состоялся, а сотрудники авиакомпании, по словам пассажиров, перестали выходить на связь. Людям пришлось спать на креслах в терминале.

Утром 20 октября, после объявления посадки на другой самолет, у него на борту отказал генератор и погас свет. Пассажиров снова эвакуировали.

Днем 20 октября людей разместили в гостинице, но вечером вновь вызвали в аэропорт, пообещав вылет. Рейс опять не состоялся, и пассажиры провели еще одну ночь в ожидании.

Пресс-служба аэропорта Уфы сообщила, что задержка произошла по вине перевозчика. Пострадавшим предоставили обслуживание по федеральным нормам и отправили СМС-оповещения. Авиакомпания «Ютэйр» планирует отправить пассажиров 21 октября в 13:10 на резервном самолете Boeing 737-500.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
