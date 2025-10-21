«Жених-иностранец» из интернета развёл бабушку из Башкирии на полтора миллиона рублей

22:25, 21 окт 2025

В Уфе 67-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы и потеряла 1,5 миллиона рублей. Она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который обещал приехать и построить с ней семью. Сейчас полиция расследует уголовное дело о мошенничестве.

Весной женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, где с ней связался мужчина по имени Хосе Петер. Он рассказал, что работает врачом по контракту за границей, но мечтает переехать в Россию. Общение быстро перешло в мессенджер, где он признавался в любви и строил совместные планы.

Через несколько недель мужчина сообщил, что летит в Уфу, и даже прислал фото из самолёта. Сразу после этого он написал, что для срочного разрыва контракта и покупки билета ему нужны деньги. Пенсионерка поверила и начала переводить крупные суммы на указанные им счета.

За несколько месяцев женщина отправила мошеннику около 1,5 миллиона рублей. Чтобы собрать нужную сумму, ей пришлось продать свои золотые украшения. Когда у неё закончились деньги и она не смогла сделать очередной перевод, «жених» заблокировал её и перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию.

