В Давлекановском районе Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина

22:36, 21 окт 2025

В ночь на 21 октября в деревне Политотдел Давлекановского района сгорел жилой дом. После того как спасатели потушили огонь, внутри они обнаружили тело мужчины. Информацию об этом предоставил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас дознаватели выясняют точную причину возгорания.

Это происшествие — повод напомнить о правилах пожарной безопасности с наступлением холодов. Риск пожаров возрастает из-за активного использования печей и обогревателей. Проверьте исправность проводки и отопительных приборов в своем доме, чтобы уберечь себя и свою семью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС