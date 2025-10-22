Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии из-за рискованного обгона на трассе погиб водитель

В Башкирии из-за рискованного обгона на трассе погиб водитель

21:17, 22 окт 2025

В Мечетлинском районе в результате лобового столкновения погиб 64-летний мужчина. Трагедия произошла на 96-м километре автодороги Корпачево-Месягутово-Ачит.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Лады Ларгус» пошел на обгон, выехал на встречную полосу и не успел вернуться в свой ряд. Произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114», водитель которого скончался на месте от полученных травм.

Госавтоинспекция напоминает водителям об опасности необдуманных маневров. Перед обгоном убедитесь, что встречная полоса свободна на безопасном для вас расстоянии. Ошибка может стоить жизни — вам или другим участникам движения.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

В Мечетлинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель

В Мечетлинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия в мечетлинском районе дтп в мечетлинском районе
