В Ишимбае Следственный комитет проверяет школу из-за травли ученицы

22:06, 22 окт 2025

Следственный комитет Башкирии начал проверку в одной из школ Ишимбая, где 15-летнюю ученицу затравили одноклассники. Её мать обратилась к следователям, потому что администрация школы, по её словам, бездействовала.

Конфликт начался со ссоры с одноклассником в общем чате. После этого девочку начали травить уже в самой школе. Мать утверждает, что руководство учебного заведения знало о происходящем, но не пыталось остановить травлю и хотело избежать ответственности.

Когда женщина поняла, что от педагогов помощи не будет, она написала заявление в Следственный комитет. История также получила огласку в социальных сетях.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки они дадут правовую оценку действиям учеников и бездействию администрации школы.

Автор: Семен Подгорный