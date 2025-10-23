В Башкирии двое мужчин пострадали при ночных пожарах
14:09, 23 окт 2025
В ночь на 23 октября в Аургазинском и Белорецком районах Башкирии произошли два пожара, в которых пострадали хозяева домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.
В деревне Шеверли Аургазинского района полностью сгорел бревенчатый дом. Его 51-летнего владельца госпитализировали в Толбазинскую больницу с отравлением продуктами горения.
В селе Серменево Белорецкого района огонь уничтожил жилой дом, две бани и хозяйственные постройки. 65-летний хозяин получил ожоги верхней части тела и дыхательных путей.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в уничтоженном пожаром доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
69-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Два человека пострадали при пожаре в Архангельском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина