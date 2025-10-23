Все новости Уфы и Башкортостана
Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»

14:15, 23 окт 2025

В Белорецком районе Башкирии 43-летняя женщина несколько месяцев переводила деньги мошенникам. Они убедили, что её аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, а все сбережения вот-вот выведут за границу.

Чтобы «спасти» накопления, женщине предложили перевести их на специальный «защищённый счёт». Поверив, она регулярно отправляла свои деньги по реквизитам, которые ей диктовали по телефону. Об этом случае сообщило МВД по республике.

Полиция предупреждает, что это новая популярная схема обмана, и напоминает о правилах безопасности:

* Если вам звонят и сообщают о проблемах со счетами или взломе аккаунта на «Госуслугах» — немедленно кладите трубку. Это мошенники, даже если номер похож на официальный.

* Никогда не сообщайте по телефону личные данные, номера карт, пароли или коды из СМС.

* Помните, что «безопасных счетов» для спасения ваших денег не существует. Сотрудники банков или госорганов никогда не просят переводить средства по телефону. Любое такое предложение — обман.

Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенники Белорецкий район происшествия в Белорецком районе
