В Башкирии при пожаре пострадал 65-летний мужчина
22:03, 23 окт 2025
Ночью в селе Серменево Белорецкого района загорелся частный дом. Пострадал 65-летний хозяин — его госпитализировали с ожогами верхних частей тела и дыхательных путей.
Огонь уничтожил жилой дом, две бани и хозяйственные постройки. Пожар тушили девять расчётов МЧС.
В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
