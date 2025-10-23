Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии при пожаре пострадал 65-летний мужчина

В Башкирии при пожаре пострадал 65-летний мужчина

22:03, 23 окт 2025

Ночью в селе Серменево Белорецкого района загорелся частный дом. Пострадал 65-летний хозяин — его госпитализировали с ожогами верхних частей тела и дыхательных путей.

Огонь уничтожил жилой дом, две бани и хозяйственные постройки. Пожар тушили девять расчётов МЧС.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе пожар в Белорецком районе
