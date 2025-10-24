В ДТП с тремя машинами в Уфе пострадали три человека, включая ребёнка

20:49, 24 окт 2025

Сегодня днём в Дёмском районе Уфы на улице Армянской произошла авария с участием трёх автомобилей. Пострадали три человека.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Газели» столкнулся с попутным автомобилем «Рено Логан». После удара «Газель» вылетела с дороги, сбила опору электропередачи и врезалась в припаркованный ВАЗ-2114.

В результате ДТП водителей «Рено» и ВАЗа доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Также пострадал ребёнок-пассажир из «Рено». На месте работают сотрудники полиции и выясняют детали происшествия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ