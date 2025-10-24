Неизвестный погиб при пожаре в летней кухне в Башкирии

20:58, 24 окт 2025

В деревне Яныбаево на улице Заречной сгорела летняя кухня, в огне погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкортостану.

Пожарные вместе с добровольцами потушили деревянное строение площадью 32 квадратных метра. Внутри они обнаружили тело погибшего. Его личность пока не установлена.

Сейчас дознаватель МЧС выясняет все обстоятельства и причины трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ