В аэропорту Нового Уренгоя полиция задержала вахтовика из Башкирии за мат и дебош

21:01, 24 окт 2025

В аэропорту Нового Уренгоя полицейские задержали вахтовика из Башкирии. Мужчина опоздал на свой рейс в Уфу и устроил скандал в зоне вылета.

По данным полиции, пассажир громко ругался матом и не реагировал на замечания сотрудников аэропорта. Прибывшие на место полицейские доставили его в отделение.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф.

