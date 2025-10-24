Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам колонии за убийство подруги

21:17, 24 окт 2025

Суд в городе Белебее вынес приговор местной жительнице, по вине которой погибла её знакомая. Женщина проведёт семь лет в исправительной колонии общего режима.

События произошли в апреле этого года. По версии следствия, подруги вместе выпивали, когда между ними началась ссора из-за ревности. Конфликт перерос в драку, в ходе которой осуждённая нанесла несколько ударов кулаком и ногой в живот своей оппонентке.

Полученные травмы были несовместимы с жизнью, и пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

