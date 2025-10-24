Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам колонии за убийство подруги
21:17, 24 окт 2025
Суд в городе Белебее вынес приговор местной жительнице, по вине которой погибла её знакомая. Женщина проведёт семь лет в исправительной колонии общего режима.
События произошли в апреле этого года. По версии следствия, подруги вместе выпивали, когда между ними началась ссора из-за ревности. Конфликт перерос в драку, в ходе которой осуждённая нанесла несколько ударов кулаком и ногой в живот своей оппонентке.
Полученные травмы были несовместимы с жизнью, и пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
