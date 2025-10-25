Все новости Уфы и Башкортостана
Аэропорт Уфы не принимает из-за тумана, рейсы задержаны

13:38, 25 окт 2025

Утром в субботу, 25 октября, аэропорт «Уфа» временно приостановил приём и отправку самолётов из-за плохой видимости, вызванной сильным туманом.

Один из бортов не смог приземлиться и был вынужден сделать как минимум три круга над Уфой и Стерлитамаком. Из-за непогоды все рейсы на вылет и прилёт задерживаются на неопределённое время.

Пассажирам и встречающим рекомендуется проверять актуальный статус рейсов на онлайн-табло аэропорта или уточнять информацию у представителей своей авиакомпании. Работа аэропорта возобновится, как только погодные условия улучшатся.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: авиаинцидент
