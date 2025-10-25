В Башкирии за день поймали 42 пьяных водителя
20:33, 25 окт 2025
В ходе дорожных рейдов в Башкирии сотрудники ГИБДД за один день остановили 42 нетрезвых водителя. Трое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Об итогах проверок сообщил руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.
Всего за сутки инспекторы зафиксировали полторы тысячи нарушений. Среди самых опасных: 40 водителей выехали на полосу встречного движения, а 10 человек управляли автомобилем, будучи лишёнными прав.
Подобные рейды проводятся для того, чтобы убрать с дорог опасных нарушителей и повысить безопасность для всех жителей республики.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
