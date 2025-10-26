За сутки в лесах Башкирии заблудились 3 человека

15:00, 26 окт 2025

За прошедшие сутки в лесах Башкирии заблудились три человека. Все они сами нашли дорогу домой, медицинская помощь никому не потребовалась.

По информации Госкомитета по ЧС, инциденты произошли в Белорецком и Буздякском районах. В первом случае с пути сбились двое мужчин, во втором — ещё один человек. Спасатели получили два сообщения о пропаже, но их вмешательство не понадобилось.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС