За сутки в лесах Башкирии заблудились 3 человека
15:00, 26 окт 2025
За прошедшие сутки в лесах Башкирии заблудились три человека. Все они сами нашли дорогу домой, медицинская помощь никому не потребовалась.
По информации Госкомитета по ЧС, инциденты произошли в Белорецком и Буздякском районах. В первом случае с пути сбились двое мужчин, во втором — ещё один человек. Спасатели получили два сообщения о пропаже, но их вмешательство не понадобилось.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
