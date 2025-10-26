В Уфе полиция расследует случай домашнего насилия
22:13, 26 окт 2025
19 октября жительница Уфы обратилась в отдел полиции № 2, сообщив, что её избил муж. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
По вызову на место прибыл участковый и пресёк конфликт. Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать побои.
По данным МВД по Башкирии, в этом году супруги уже писали заявления друг на друга. До этого два года их конфликты не становились поводом для обращения в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии предстанет перед судом за нападение на полицейского
Происшествия в Башкирии
В уфимском детсаду ребенок получил перелом руки — СК начал проверку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина из-за ревности избил бывшую жену на её работе
Происшествия в Башкирии
Школьница поранила брата ножом во время семейного конфликта