В Уфе полиция расследует случай домашнего насилия

22:13, 26 окт 2025

19 октября жительница Уфы обратилась в отдел полиции № 2, сообщив, что её избил муж. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

По вызову на место прибыл участковый и пресёк конфликт. Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать побои.

По данным МВД по Башкирии, в этом году супруги уже писали заявления друг на друга. До этого два года их конфликты не становились поводом для обращения в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini