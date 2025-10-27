Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В центре Уфы мужчина ранил ножом двух человек

В центре Уфы мужчина ранил ножом двух человек

09:14, 27 окт 2025

Днём 27 октября в центре Уфы мужчина напал с ножом на прохожих возле ресторана быстрого питания. Двое мужчин, пытавшихся его обезоружить, получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего задержала полиция.

По словам очевидцев, мужчина в чёрной куртке угрожал людям длинным ножом. Несколько прохожих пытались убедить его бросить оружие. В ответ он бросился в их сторону, но никого не задел.

После этого один из молодых людей попытался отобрать у нападавшего нож. Тот нанёс ему три удара в грудь, живот и руку. Пострадавшего доставили в больницу без сознания. Второй мужчина, который также вмешался в конфликт, получил два ножевых ранения в спину и руку. Свидетели оказали ему первую помощь: остановили кровотечение с помощью ремня и бинта, который предоставил водитель проезжавшего автомобиля.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Подозреваемый задержан. МВД по Башкортостану пока не дало официальных комментариев.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе полиция расследует случай домашнего насилия

Читайте также:

В Уфе полиция расследует случай домашнего насилия
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

«Изрезал себе лицо ножом»: стало известны подробности поножовщины со стрельбой в Уфе
Происшествия в Башкирии
«Изрезал себе лицо ножом»: стало известны подробности поножовщины со стрельбой в Уфе
В Уфе мужчина ранил ножом собственного сына
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина ранил ножом собственного сына
Уфимец показал следователям, как нападал ножом на прохожих
Происшествия в Башкирии
Уфимец показал следователям, как нападал ножом на прохожих
Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением
Происшествия в Башкирии
Пьяная ссора между сожителями в Уфе закончилась ножевым ранением


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен