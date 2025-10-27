В центре Уфы мужчина ранил ножом двух человек

09:14, 27 окт 2025

Днём 27 октября в центре Уфы мужчина напал с ножом на прохожих возле ресторана быстрого питания. Двое мужчин, пытавшихся его обезоружить, получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего задержала полиция.

По словам очевидцев, мужчина в чёрной куртке угрожал людям длинным ножом. Несколько прохожих пытались убедить его бросить оружие. В ответ он бросился в их сторону, но никого не задел.

После этого один из молодых людей попытался отобрать у нападавшего нож. Тот нанёс ему три удара в грудь, живот и руку. Пострадавшего доставили в больницу без сознания. Второй мужчина, который также вмешался в конфликт, получил два ножевых ранения в спину и руку. Свидетели оказали ему первую помощь: остановили кровотечение с помощью ремня и бинта, который предоставил водитель проезжавшего автомобиля.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Подозреваемый задержан. МВД по Башкортостану пока не дало официальных комментариев.

Автор: Семен Подгорный