Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе подросток без прав врезался в дерево

В Уфе подросток без прав врезался в дерево

11:25, 27 окт 2025

Сегодня, 27 октября, около четырёх часов утра в Уфе произошла авария. На улице Высоковольтной, напротив дома № 16, автомобиль «Дэу Нексия» съехал с дороги и врезался в дерево. Машина двигалась в сторону улицы Шоссейной.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, за рулём находился несовершеннолетний студент одного из уфимских колледжей. Водительских прав у него не было.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Они устанавливают, как подросток получил доступ к автомобилю и все обстоятельства происшествия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В ДТП с тремя машинами в Уфе пострадали три человека, включая ребёнка

Читайте также:

В ДТП с тремя машинами в Уфе пострадали три человека, включая ребёнка
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Уфе 15-летняя девочка без прав устроила ДТП. Её родителям грозит штраф
Происшествия в Башкирии
В Уфе 15-летняя девочка без прав устроила ДТП. Её родителям грозит штраф
В Уфе насмерть разбился 12-летний мальчик на питбайке
Происшествия в Башкирии
В Уфе насмерть разбился 12-летний мальчик на питбайке
В Башкирии погиб 22-летний водитель, который съехал в кювет и врезался в дерево
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб 22-летний водитель, который съехал в кювет и врезался в дерево
Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе
Происшествия в Башкирии
Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен