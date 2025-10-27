В Уфе подросток без прав врезался в дерево
11:25, 27 окт 2025
Сегодня, 27 октября, около четырёх часов утра в Уфе произошла авария. На улице Высоковольтной, напротив дома № 16, автомобиль «Дэу Нексия» съехал с дороги и врезался в дерево. Машина двигалась в сторону улицы Шоссейной.
Как выяснили инспекторы ГИБДД, за рулём находился несовершеннолетний студент одного из уфимских колледжей. Водительских прав у него не было.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Они устанавливают, как подросток получил доступ к автомобилю и все обстоятельства происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
