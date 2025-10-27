Уфимец устроил резню на улице Ленина: двое в больнице с ножевыми ранениями

22:27, 27 окт 2025

Вечером на улице Ленина в Уфе произошла драка с поножовщиной, в результате которой двое мужчин попали в больницу.

По данным полиции, конфликт спровоцировали 20-летний и 31-летний мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Они начали ссору с 25-летним прохожим, которая переросла в драку. В ходе потасовки прохожий достал нож и нанёс ранения своим оппонентам.

По словам очевидцев, один из пострадавших получил три удара — в грудь, живот и руку, после чего потерял сознание. Второй мужчина был ранен в спину и руку, пытаясь остановить нападавшего. Свидетели использовали подручные средства, чтобы наложить жгут и остановить сильное кровотечение у одного из раненых.

Инспекторы ДПС оперативно задержали 25-летнего нападавшего. Установлено, что он ранее был судим. Полиция проводит проверку, по итогам которой действиям всех участников конфликта дадут правовую оценку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УМВД по Уфе