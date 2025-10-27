Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Уфимец устроил резню на улице Ленина: двое в больнице с ножевыми ранениями

Уфимец устроил резню на улице Ленина: двое в больнице с ножевыми ранениями

22:27, 27 окт 2025

Вечером на улице Ленина в Уфе произошла драка с поножовщиной, в результате которой двое мужчин попали в больницу.

По данным полиции, конфликт спровоцировали 20-летний и 31-летний мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Они начали ссору с 25-летним прохожим, которая переросла в драку. В ходе потасовки прохожий достал нож и нанёс ранения своим оппонентам.

По словам очевидцев, один из пострадавших получил три удара — в грудь, живот и руку, после чего потерял сознание. Второй мужчина был ранен в спину и руку, пытаясь остановить нападавшего. Свидетели использовали подручные средства, чтобы наложить жгут и остановить сильное кровотечение у одного из раненых.

Инспекторы ДПС оперативно задержали 25-летнего нападавшего. Установлено, что он ранее был судим. Полиция проводит проверку, по итогам которой действиям всех участников конфликта дадут правовую оценку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В центре Уфы мужчина ранил ножом двух человек

Читайте также:

В центре Уфы мужчина ранил ножом двух человек
Автор: Семен Подгорный
Фото: УМВД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа поножовщина
Читайте также

В центре Уфы мужчина ранил ножом двух человек
Происшествия в Башкирии
В центре Уфы мужчина ранил ножом двух человек
Под Уфой мужчина с молотком напал на женщину на детской площадке
Происшествия в Башкирии
Под Уфой мужчина с молотком напал на женщину на детской площадке
В Уфе задержали двух мужчин за серию уличных грабежей с интервалом в час
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали двух мужчин за серию уличных грабежей с интервалом в час
Жителя Башкирии ранили в живот из пистолета
Происшествия в Башкирии
Жителя Башкирии ранили в живот из пистолета


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен