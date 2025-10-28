Пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Уфе

21:58, 28 окт 2025

В Уфе во дворе дома на улице Российской обнаружили тело пожилой женщины. По предварительной информации, она погибла, выпав из окна одного из верхних этажей.

Как сообщают очевидцы, незадолго до этого женщина стучала в квартиры и просила впустить её в подъезд, объясняя, что забыла ключи. Жильцы открыли ей дверь. Спустя некоторое время её падение заметила прохожая, которая позвала на помощь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают личность погибшей и все обстоятельства трагедии.

Автор: Семен Подгорный