Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На трассе М-5 в Башкирии водитель пикапа погиб при столкновении с фурой

На трассе М-5 в Башкирии водитель пикапа погиб при столкновении с фурой

22:03, 31 окт 2025

В Буздякском районе на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом. 40-летний водитель китайского пикапа JMC Vigus погиб на месте после лобового столкновения с грузовиком Scania.

По предварительной версии ГИБДД, авария произошла, когда водитель пикапа выехал на встречную полосу.

Вместе с ним в машине находилась 39-летняя пассажирка. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе подросток без прав врезался в дерево

Читайте также:

В Уфе подросток без прав врезался в дерево
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Буздякский район происшествия в буздякском районе дтп в буздякском районе
Читайте также

В Башкирии из-за рискованного обгона на трассе погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за рискованного обгона на трассе погиб водитель
В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое
35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
Происшествия в Башкирии
35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен