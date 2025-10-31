На трассе М-5 в Башкирии водитель пикапа погиб при столкновении с фурой

22:03, 31 окт 2025

В Буздякском районе на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом. 40-летний водитель китайского пикапа JMC Vigus погиб на месте после лобового столкновения с грузовиком Scania.

По предварительной версии ГИБДД, авария произошла, когда водитель пикапа выехал на встречную полосу.

Вместе с ним в машине находилась 39-летняя пассажирка. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ