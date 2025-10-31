На трассе М-5 в Башкирии водитель пикапа погиб при столкновении с фурой
22:03, 31 окт 2025
В Буздякском районе на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом. 40-летний водитель китайского пикапа JMC Vigus погиб на месте после лобового столкновения с грузовиком Scania.
По предварительной версии ГИБДД, авария произошла, когда водитель пикапа выехал на встречную полосу.
Вместе с ним в машине находилась 39-летняя пассажирка. Она получила травмы и была доставлена в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
