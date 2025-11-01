В Башкирии мужчина уснул у озера и вызвал ложную тревогу

21:28, 01 ноя 2025

В деревне Шмидтово Уфимского района спасатели Госкомитета РБ по ЧС выехали на вызов к мужчине, который лежал на деревянном пандусе у озера без признаков жизни.

На месте выяснилось, что тревога была ложной. Мужчина 1981 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и крепко спал. Спасатели разбудили его и провели профилактическую беседу о правилах безопасности. Они напомнили, что отдых у воды в нетрезвом виде опасен для жизни и может привести к трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС / Пресс-служба