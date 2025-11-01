Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

21:46, 01 ноя 2025

Утром 1 ноября в селе Рощинский Стерлитамакского района загорелась двухкомнатная квартира в доме на улице Майской. В огне погибла 58-летняя женщина.

Прибывшие пожарные спасли из задымленного помещения 61-летнего мужчину. Врачи доставили его в реанимацию. Ещё 15 жителей дома смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда спасателей.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе пожар в Стерлитамакском районе
