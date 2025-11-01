В Уфе пьяный водитель без прав врезался в электроопору

21:57, 01 ноя 2025

В ночь на 31 октября на улице Кольцевой в Уфе произошла авария. Водитель Kia Ceed не справился с управлением и врезался в электроопору. Два его пассажира получили травмы и были госпитализированы.

По данным ГИБДД, 35-летний мужчина ехал от улицы Александра Невского в сторону улицы Ивана Франко. Около полуночи он потерял контроль над автомобилем, который съехал с дороги и врезался в столб.

Проверка показала, что водитель был сильно пьян: алкотестер зафиксировал 0,702 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, выяснилось, что у мужчины никогда не было водительских прав.

На нарушителя составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Госавтоинспекция продолжает разбирательство по факту аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ