Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Число жертв пожара в Стерлитамакском районе выросло до двух

Число жертв пожара в Стерлитамакском районе выросло до двух

22:27, 02 ноя 2025

В больнице скончался 61-летний мужчина, которого спасли во время пожара в селе Рощинский. Он стал второй жертвой возгорания в двухэтажном жилом доме.

Мужчину доставили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Ранее на месте пожара, во время тушения огня, спасатели обнаружили тело 58-летней женщины.

По данным МЧС по Башкирии, ещё 15 жильцов дома успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Никто из них не пострадал.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

Читайте также:

В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре погибла женщина
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе пожар в Стерлитамакском районе
Читайте также

В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре погибла женщина
Смертельный пожар в Башкирии: в огне погибла женщина, шестеро спаслись
Происшествия в Башкирии
Смертельный пожар в Башкирии: в огне погибла женщина, шестеро спаслись
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись
В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской
Происшествия в Башкирии
В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен