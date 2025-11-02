Число жертв пожара в Стерлитамакском районе выросло до двух

22:27, 02 ноя 2025

В больнице скончался 61-летний мужчина, которого спасли во время пожара в селе Рощинский. Он стал второй жертвой возгорания в двухэтажном жилом доме.

Мужчину доставили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Ранее на месте пожара, во время тушения огня, спасатели обнаружили тело 58-летней женщины.

По данным МЧС по Башкирии, ещё 15 жильцов дома успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Никто из них не пострадал.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

Автор: Семен Подгорный