Число жертв пожара в Стерлитамакском районе выросло до двух
22:27, 02 ноя 2025
В больнице скончался 61-летний мужчина, которого спасли во время пожара в селе Рощинский. Он стал второй жертвой возгорания в двухэтажном жилом доме.
Мужчину доставили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Ранее на месте пожара, во время тушения огня, спасатели обнаружили тело 58-летней женщины.
По данным МЧС по Башкирии, ещё 15 жильцов дома успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Никто из них не пострадал.
В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.
Автор: Семен Подгорный
