В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак
18:53, 03 ноя 2025
Ночью 3 ноября в Краснокамском районе на озере Лабода утонул рыбак из Пермского края. Его товарищ спасся и вызвал помощь, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Двое мужчин рыбачили с лодки. По предварительной информации, они одновременно встали у одного борта, из-за чего лодка перевернулась, и оба упали в воду.
Один из рыбаков смог выбраться на берег. Сейчас водолазы ищут на дне озера тело второго мужчины, 1984 года рождения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
