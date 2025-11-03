В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак

18:53, 03 ноя 2025

Ночью 3 ноября в Краснокамском районе на озере Лабода утонул рыбак из Пермского края. Его товарищ спасся и вызвал помощь, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Двое мужчин рыбачили с лодки. По предварительной информации, они одновременно встали у одного борта, из-за чего лодка перевернулась, и оба упали в воду.

Один из рыбаков смог выбраться на берег. Сейчас водолазы ищут на дне озера тело второго мужчины, 1984 года рождения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС