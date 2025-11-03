Все новости Уфы и Башкортостана
Глава СК РФ взял под контроль дело о насилии над школьницей в Уфе

18:57, 03 ноя 2025

В Уфе 19-летнего приезжего обвиняют в сексуальном преступлении против ученицы седьмого класса. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Это значит, что делу будет уделено повышенное внимание на федеральном уровне.

По версии следствия, молодой человек совершил насильственные действия в отношении девочки. На основании этого Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело.

Теперь руководитель регионального управления СК Владимир Архангельский будет лично докладывать Александру Бастрыкину о ходе расследования. Следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства произошедшего.

В Уфе студента задержали за попытку изнасилования школьницы в подъезде

Автор: Семен Подгорный
