В Башкирии на трассе Стерлитамак — Салават погиб пешеход

В Башкирии на трассе Стерлитамак — Салават погиб пешеход

21:45, 03 ноя 2025

В Стерлитамакском районе на 28-м километре автодороги Стерлитамак — Салават автомобиль насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, 20-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 ехал в сторону Стерлитамака и совершил наезд на мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе дтп в стерлитамакском районе
