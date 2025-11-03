В Башкирии на трассе Стерлитамак — Салават погиб пешеход

21:45, 03 ноя 2025

В Стерлитамакском районе на 28-м километре автодороги Стерлитамак — Салават автомобиль насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, 20-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 ехал в сторону Стерлитамака и совершил наезд на мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ