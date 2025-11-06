Минобороны России подтвердило уничтожение двух БПЛА над Башкирией
22:01, 06 ноя 2025
6 ноября системы ПВО сбили над Башкирией два беспилотника. Из-за атаки власти дважды вводили в регионе специальный режим, а аэропорт Уфы временно приостанавливал работу.
По данным Минобороны РФ, первый дрон уничтожили утром, второй — днём. На время действия ограничений жителям рекомендовали не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. Последние ограничения были сняты через три часа после их введения.
В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.
Автор: Семен Подгорный
