В Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина

22:30, 06 ноя 2025

Вечером 5 ноября в селе Аскино сгорел жилой дом на улице Мира. После тушения огня спасатели обнаружили в здании тело 42-летней хозяйки.

По данным регионального МЧС, загорелся бревенчатый дом с дощатой верандой. Прибывшие на место пожарные расчёты потушили пламя, но спасти женщину не удалось.

Сейчас причину возгорания выясняют следователи и дознаватель МЧС.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Стерлитамакском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ