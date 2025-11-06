В Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина
22:30, 06 ноя 2025
Вечером 5 ноября в селе Аскино сгорел жилой дом на улице Мира. После тушения огня спасатели обнаружили в здании тело 42-летней хозяйки.
По данным регионального МЧС, загорелся бревенчатый дом с дощатой верандой. Прибывшие на место пожарные расчёты потушили пламя, но спасти женщину не удалось.
Сейчас причину возгорания выясняют следователи и дознаватель МЧС.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
