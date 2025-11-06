Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Уфимка отбилась от грабителя у подъезда дома

Уфимка отбилась от грабителя у подъезда дома

23:07, 06 ноя 2025

На проспекте Октября мужчина напал на 58-летнюю уфимку, которая вечером возвращалась с работы домой. Он повалил её на землю и попытался вырвать сумку, но женщина смогла дать отпор. Нападавший скрылся ни с чем.

Сама пострадавшая в полицию не обращалась. Сотрудники МВД изучили ролик с камеры наблюдения в соцсетях, установили личность женщины и связались с ней. Она подробно описала случившееся и приметы нападавшего.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Уфы. Мужчина признался в покушении на грабёж. Сейчас следователи выясняют, причастен ли он к другим подобным преступлениям в городе. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии 14-летний школьник открыл дверь незнакомцу и поплатился за это

Читайте также:

В Башкирии 14-летний школьник открыл дверь незнакомцу и поплатился за это
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа ограбление
Читайте также

Житель Башкирии избил бывшую возлюбленную после ссоры
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии избил бывшую возлюбленную после ссоры
В Уфе задержали рецидивиста, напавшего на женщину с ножом
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали рецидивиста, напавшего на женщину с ножом
«Мама, помоги, я на кладбище» – в Башкирии мужчина ограбил бирянку, приставив нож к ее шее
Происшествия в Башкирии
«Мама, помоги, я на кладбище» – в Башкирии мужчина ограбил бирянку, приставив нож к ее шее
Житель Башкирии ограбил на кладбище студентку
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии ограбил на кладбище студентку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен