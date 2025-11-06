Уфимка отбилась от грабителя у подъезда дома

23:07, 06 ноя 2025

На проспекте Октября мужчина напал на 58-летнюю уфимку, которая вечером возвращалась с работы домой. Он повалил её на землю и попытался вырвать сумку, но женщина смогла дать отпор. Нападавший скрылся ни с чем.

Сама пострадавшая в полицию не обращалась. Сотрудники МВД изучили ролик с камеры наблюдения в соцсетях, установили личность женщины и связались с ней. Она подробно описала случившееся и приметы нападавшего.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Уфы. Мужчина признался в покушении на грабёж. Сейчас следователи выясняют, причастен ли он к другим подобным преступлениям в городе. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Автор: Семен Подгорный