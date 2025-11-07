Тело пропавшего рыбака из Пермского края нашли в озере Башкирии

21:38, 07 ноя 2025

В Краснокамском районе Башкирии, в озере Лабода, спасатели обнаружили тело 41-летнего рыбака из Пермского края. Поиски мужчины, утонувшего 3 ноября, продолжались пять дней.

Несчастный случай произошел, когда двое мужчин рыбачили с лодки. По информации Госкомитета РБ по ЧС, один из них встал на борт, из-за чего судно накренилось и перевернулось. Оба рыбака оказались в холодной воде. Одному из них удалось выбраться на берег самостоятельно, второй утонул.

Водолазы нашли и подняли тело погибшего на пятый день поисковой операции.

МЧС напоминает: находясь в лодке, не делайте резких движений и не вставайте на борт. Всегда надевайте спасательный жилет — он может спасти вам жизнь.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС