Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Тело пропавшего рыбака из Пермского края нашли в озере Башкирии

Тело пропавшего рыбака из Пермского края нашли в озере Башкирии

21:38, 07 ноя 2025

В Краснокамском районе Башкирии, в озере Лабода, спасатели обнаружили тело 41-летнего рыбака из Пермского края. Поиски мужчины, утонувшего 3 ноября, продолжались пять дней.

Несчастный случай произошел, когда двое мужчин рыбачили с лодки. По информации Госкомитета РБ по ЧС, один из них встал на борт, из-за чего судно накренилось и перевернулось. Оба рыбака оказались в холодной воде. Одному из них удалось выбраться на берег самостоятельно, второй утонул.

Водолазы нашли и подняли тело погибшего на пятый день поисковой операции.

МЧС напоминает: находясь в лодке, не делайте резких движений и не вставайте на борт. Всегда надевайте спасательный жилет — он может спасти вам жизнь.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии во время подводной охоты погиб предприниматель из Магнитогорска

Читайте также:

В Башкирии во время подводной охоты погиб предприниматель из Магнитогорска
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Краснокамский район происшествия в краснокамском районе несчастный случай смерть на воде
Читайте также

В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак
Тело пропавшего в Башкирии рыбака нашли спустя 12 дней в реке Белой
Происшествия в Башкирии
Тело пропавшего в Башкирии рыбака нашли спустя 12 дней в реке Белой
В Башкирии нашли тело пропавшего туриста: он утонул при прохождении порогов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело пропавшего туриста: он утонул при прохождении порогов
В Башкирии водолазы нашли труп утонувшего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водолазы нашли труп утонувшего мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен