В Уфе женщина погибла под колесами двух автомобилей

21:41, 07 ноя 2025

В Уфе на улице Российской насмерть сбили женщину-пешехода. По информации ГИБДД по Башкортостану, её сбили два автомобиля.

Водитель Nissan X-Trail, двигаясь в сторону Уфимского шоссе, сбил женщину, которая находилась на проезжей части. От удара её отбросило на встречную полосу прямо под колёса автомобиля Nissan Bluebird.

Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Сейчас Госавтоинспекция выясняет, почему она находилась на дороге, и устанавливает все обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
