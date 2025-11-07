Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации Уфы

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации Уфы

22:05, 07 ноя 2025

В Уфе мошенники звонят жителям, представляются сотрудниками администрации и предлагают денежные выплаты. Их цель — выманить у горожан персональные данные, например номер СНИЛС.

Схема обмана выглядит убедительно. На этой неделе аферисты уже использовали её:

  • Человеку звонит неизвестный, представляется сотрудником мэрии, например «Евгением Андреевичем».
  • Под предлогом грядущего праздника обещает выплату в 9500 рублей и продуктовый набор.
  • Для «оформления» просит продиктовать номер СНИЛС и приглашает за деньгами в администрацию по реальному адресу: проспект Октября, 120. Это уловка, чтобы вызвать доверие.

Как себя защитить

Сотрудники администрации никогда не звонят, чтобы запросить СНИЛС, паспортные данные или номер банковской карты. Вся нужная информация у ведомств уже есть. Просить её по телефону незаконно.

Если вам поступил подобный звонок с предложением помощи — не сообщайте никаких сведений и сразу прекратите разговор. Чтобы проверить информацию о льготах, позвоните в социальные службы по официальным телефонам или обратитесь в МФЦ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»

Читайте также:

Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: Уфа мошенники
Читайте также

Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»
Происшествия в Башкирии
Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»
В Башкирии мошенники рассылают письма от имени Роскадастра: как не попасться
Общество в Башкирии
В Башкирии мошенники рассылают письма от имени Роскадастра: как не попасться
Юрист Соловьёв предупредил о новой двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах» мошенниками
Россия/мир
Юрист Соловьёв предупредил о новой двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах» мошенниками
Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества
Общество в Башкирии
Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен