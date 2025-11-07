Мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации Уфы
22:05, 07 ноя 2025
В Уфе мошенники звонят жителям, представляются сотрудниками администрации и предлагают денежные выплаты. Их цель — выманить у горожан персональные данные, например номер СНИЛС.
Схема обмана выглядит убедительно. На этой неделе аферисты уже использовали её:
- Человеку звонит неизвестный, представляется сотрудником мэрии, например «Евгением Андреевичем».
- Под предлогом грядущего праздника обещает выплату в 9500 рублей и продуктовый набор.
- Для «оформления» просит продиктовать номер СНИЛС и приглашает за деньгами в администрацию по реальному адресу: проспект Октября, 120. Это уловка, чтобы вызвать доверие.
Как себя защитить
Сотрудники администрации никогда не звонят, чтобы запросить СНИЛС, паспортные данные или номер банковской карты. Вся нужная информация у ведомств уже есть. Просить её по телефону незаконно.
Если вам поступил подобный звонок с предложением помощи — не сообщайте никаких сведений и сразу прекратите разговор. Чтобы проверить информацию о льготах, позвоните в социальные службы по официальным телефонам или обратитесь в МФЦ.
