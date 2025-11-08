Все новости Уфы и Башкортостана
В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека

В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека

21:41, 08 ноя 2025

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» подвел итоги работы за октябрь 2025 года. За месяц волонтеры получили 91 заявку на поиск пропавших людей.

В результате поисков 71 человек был найден живым. К сожалению, семерых пропавших обнаружили погибшими. Поиски остальных людей на данный момент продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и опрашивают свидетелей, чтобы как можно скорее найти пропавших.

Если ваш близкий пропал и не выходит на связь, не ждите. Сразу обращайтесь в полицию и на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8 (800) 700-54-52.

Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
