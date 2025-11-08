Под Уфой вторые сутки нет воды. Где её получить и куда звонить
21:46, 08 ноя 2025
С 6 ноября жители села Миловка Уфимского района остаются без холодной воды. Это произошло из-за аварии: во время строительных работ подрядчики повредили трубу водопровода. Информацию подтвердил глава муниципалитета Николай Ельников.
Больше всего от отсутствия воды страдают семьи с детьми и пожилые люди. Чтобы помочь жителям, в селе организовали два пункта раздачи воды.
Получить воду можно по адресам:
- ул. Михайлова, д. 3 (возле сельсовета);
- ул. Спортивная, между домами № 1 и № 3.
Ремонтная бригада уже устраняет повреждение. По данным администрации, авария произошла по вине подрядчиков — представителей управляющей компании ООО «ЖКХ Шемяк» на месте не было.
Если вам или вашим близким требуется помощь в экстренной ситуации, звоните в единую диспетчерскую службу района по телефонам:
- 272-02-05
- 272-03-01.
