Под Уфой вторые сутки нет воды. Где её получить и куда звонить

С 6 ноября жители села Миловка Уфимского района остаются без холодной воды. Это произошло из-за аварии: во время строительных работ подрядчики повредили трубу водопровода. Информацию подтвердил глава муниципалитета Николай Ельников.

Больше всего от отсутствия воды страдают семьи с детьми и пожилые люди. Чтобы помочь жителям, в селе организовали два пункта раздачи воды.

Получить воду можно по адресам:

ул. Михайлова, д. 3 (возле сельсовета);

ул. Спортивная, между домами № 1 и № 3.

Ремонтная бригада уже устраняет повреждение. По данным администрации, авария произошла по вине подрядчиков — представителей управляющей компании ООО «ЖКХ Шемяк» на месте не было.

Если вам или вашим близким требуется помощь в экстренной ситуации, звоните в единую диспетчерскую службу района по телефонам:

272-02-05

272-03-01.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini