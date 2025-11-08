Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек

21:55, 08 ноя 2025

С января по ноябрь 2025 года в республике произошло 6663 пожара. Погибли 170 человек, в том числе 12 детей. Еще 164 жителя получили травмы и ожоги.

За последнюю неделю МЧС зафиксировало 103 возгорания, в которых погибли четыре человека. Трагедии произошли в Уфе, Стерлитамакском и Аскинском районах.

По данным ведомства, причиной пожаров стал человеческий фактор. Основные причины за семь дней:

  • Неосторожное обращение с огнем — 40 случаев.
  • Неисправность электроприборов и проводки — 37 случаев.
  • Нарушение правил эксплуатации печей — 13 случаев.

С наступлением холодов риск пожаров растет. МЧС призывает жителей быть внимательными: проверьте исправность проводки, розеток и отопительных приборов. Не оставляйте без присмотра включенные обогреватели и печи. Эти простые правила помогут уберечь ваше жилье и спасти жизнь.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: пожар
