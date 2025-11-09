В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»

22:06, 09 ноя 2025

73-летняя жительница Уфы лишилась двух миллионов рублей, поверив телефонным аферистам. Мошенники представились сотрудниками ФСБ и убедили её перевести все накопления на так называемый защищённый счёт.

Сначала женщине пришло сообщение якобы от бывшей коллеги, которая предупредила о скором звонке из силовых структур по поводу «странных банковских операций». Вскоре ей действительно позвонил мужчина, назвавшийся офицером ФСБ. Он пригрозил пенсионерке тюремным сроком за попытку отправить деньги подозрительной организации.

Когда женщина заверила, что ничего подобного не делала, звонивший предложил «помочь следствию». Для этого он потребовал перевести все её накопления на специальный счёт, чтобы якобы защитить их от злоумышленников. Поверив, она отправила мошенникам более двух миллионов рублей.

Сейчас полиция Башкирии проводит проверку по факту мошенничества.

Помните: сотрудники правоохранительных органов или банков никогда не звонят с требованием перевести деньги на «безопасные» или «резервные» счета. Это стандартная уловка мошенников. Если вам поступает такой звонок, немедленно прекратите разговор.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД Башкирии