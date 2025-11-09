Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»

В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»

22:06, 09 ноя 2025

73-летняя жительница Уфы лишилась двух миллионов рублей, поверив телефонным аферистам. Мошенники представились сотрудниками ФСБ и убедили её перевести все накопления на так называемый защищённый счёт.

Сначала женщине пришло сообщение якобы от бывшей коллеги, которая предупредила о скором звонке из силовых структур по поводу «странных банковских операций». Вскоре ей действительно позвонил мужчина, назвавшийся офицером ФСБ. Он пригрозил пенсионерке тюремным сроком за попытку отправить деньги подозрительной организации.

Когда женщина заверила, что ничего подобного не делала, звонивший предложил «помочь следствию». Для этого он потребовал перевести все её накопления на специальный счёт, чтобы якобы защитить их от злоумышленников. Поверив, она отправила мошенникам более двух миллионов рублей.

Сейчас полиция Башкирии проводит проверку по факту мошенничества.

Помните: сотрудники правоохранительных органов или банков никогда не звонят с требованием перевести деньги на «безопасные» или «резервные» счета. Это стандартная уловка мошенников. Если вам поступает такой звонок, немедленно прекратите разговор.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег через старые сим-карты

Читайте также:

Россиян предупредили о новой схеме кражи денег через старые сим-карты
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
Читайте также

В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров
Мошенники похитили у пенсионеров Башкирии 4 млн рублей за сутки. Как не попасться на их уловки
Происшествия в Башкирии
Мошенники похитили у пенсионеров Башкирии 4 млн рублей за сутки. Как не попасться на их уловки
Букет от тайного поклонника лишил уфимку 1 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Букет от тайного поклонника лишил уфимку 1 млн рублей
В Уфе музыкант лишился миллионных сбережений доверившись лже-инвесторам
Происшествия в Башкирии
В Уфе музыкант лишился миллионных сбережений доверившись лже-инвесторам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен