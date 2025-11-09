Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе при пожаре в частном доме погиб 65-летний мужчина

В Уфе при пожаре в частном доме погиб 65-летний мужчина

22:15, 09 ноя 2025

Вечером 8 ноября в Дёмском районе Уфы сгорел частный дом на улице Гилёва. При тушении огня спасатели обнаружили тело владельца дома — мужчины 65 лет.

По данным МЧС, огонь полностью уничтожил здание и пристройку. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. Сейчас дознаватель МЧС выясняет точные обстоятельства происшествия.

МЧС напоминает о правилах безопасности: не оставляйте без присмотра открытый огонь и включённые электроприборы, следите за состоянием проводки. Это поможет избежать трагедии.

