В Уфе при пожаре в частном доме погиб 65-летний мужчина
22:15, 09 ноя 2025
Вечером 8 ноября в Дёмском районе Уфы сгорел частный дом на улице Гилёва. При тушении огня спасатели обнаружили тело владельца дома — мужчины 65 лет.
По данным МЧС, огонь полностью уничтожил здание и пристройку. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. Сейчас дознаватель МЧС выясняет точные обстоятельства происшествия.
МЧС напоминает о правилах безопасности: не оставляйте без присмотра открытый огонь и включённые электроприборы, следите за состоянием проводки. Это поможет избежать трагедии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
