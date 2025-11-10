Все новости Уфы и Башкортостана
Маляр погибла под упавшим оборудованием на заводе в Башкирии

21:10, 10 ноя 2025

22 мая на заводе «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» погибла 47-летняя сотрудница. Женщина красила производственную камеру в котельно-сварочном цехе, когда конструкция весом в несколько сотен килограммов сорвалась с высоты 90 сантиметров и придавила её. Смерть наступила мгновенно. Вторая женщина, работавшая рядом, успела отскочить.

Гострудинспекция завершила расследование и установила причины несчастного случая. Оборудование было закреплено ненадёжно, а технология покраски — нарушена. Выяснилось, что женщины работали сверхурочно без надзора руководства и средств индивидуальной защиты. Перед началом работы обе употребляли алкоголь.

Комиссия квалифицировала случившееся как несчастный случай, произошедший из-за грубых нарушений правил безопасности и трудовой дисциплины. Все материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Автор: Семен Подгорный
Теги: несчастный случай
