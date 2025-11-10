Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе в ДТП с двумя автобусами пострадал человек

В Уфе в ДТП с двумя автобусами пострадал человек

21:36, 10 ноя 2025

В Уфе на перекрестке улиц Первомайской и Маяковского произошла авария с участием легковых автомобилей и общественного транспорта. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Kia Rio X не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2114, стоявший на светофоре. От сильного удара ВАЗ выбросило на встречную полосу прямо под колеса автобуса «Лотос». Тот, в свою очередь, столкнулся с другим пассажирским автобусом — ПАЗ.

В аварии пострадал человек, находившийся в ВАЗе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе женщина погибла под колесами двух автомобилей

Читайте также:

В Уфе женщина погибла под колесами двух автомобилей
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель
На трассе Уфа — Оренбург в жестком ДТП едва не погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа — Оренбург в жестком ДТП едва не погиб мужчина
В Уфе столкнулись две «Лады»: один водитель пострадал
Происшествия в Башкирии
В Уфе столкнулись две «Лады»: один водитель пострадал
В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен