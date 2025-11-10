В Уфе в ДТП с двумя автобусами пострадал человек
21:36, 10 ноя 2025
В Уфе на перекрестке улиц Первомайской и Маяковского произошла авария с участием легковых автомобилей и общественного транспорта. Пострадал один человек, его доставили в больницу.
По предварительным данным ГИБДД, водитель Kia Rio X не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2114, стоявший на светофоре. От сильного удара ВАЗ выбросило на встречную полосу прямо под колеса автобуса «Лотос». Тот, в свою очередь, столкнулся с другим пассажирским автобусом — ПАЗ.
В аварии пострадал человек, находившийся в ВАЗе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
