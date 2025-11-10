В Башкирии предотвратили диверсию на объектах связи

21:49, 10 ноя 2025

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали восемь человек при попытке поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель. Диверсия могла оставить жителей Салавата и Ишимбайского района без мобильной связи и интернета.

Жителю Салавата написал анонимный заказчик, предложил деньги за поджог оборудования и предоставил точные координаты объектов. Для выполнения задачи мужчина привлек семерых знакомых. В качестве доказательства от них требовали видеоотчет.

Всю группу задержали с поличным в момент совершения диверсии. Против участников возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию, им грозит тюремное заключение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УФСБ по РБ