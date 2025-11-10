Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе под колесами двух автомобилей погибла женщина-пешеход

22:20, 10 ноя 2025

Вечером 10 ноября на улице Степана Кувыкина в Уфе погибла женщина. По данным ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте.

Водитель Datsun on-DO, который двигался в сторону улицы Софьи Перовской, сбил пешехода. От удара женщину отбросило на встречную полосу, где на неё наехал Volkswagen Golf.

Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Сотрудники полиции начали проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
