В уфимском парке спасатели освободили ребёнка из запертого туалета
20:00, 12 ноя 2025
Накануне в парке Нефтехимиков в Уфе мальчик оказался заблокирован в общественном туалете из-за неисправного замка. Его матери пришлось вызывать спасателей.
Сотрудники Управления гражданской защиты вскрыли дверь специальным инструментом и освободили ребёнка. Хотя на двери висело предупреждение о поломке, семья заметила его только после того, как дверь захлопнулась.
С мальчиком всё в порядке.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
