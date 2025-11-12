В уфимском парке спасатели освободили ребёнка из запертого туалета

20:00, 12 ноя 2025

Накануне в парке Нефтехимиков в Уфе мальчик оказался заблокирован в общественном туалете из-за неисправного замка. Его матери пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники Управления гражданской защиты вскрыли дверь специальным инструментом и освободили ребёнка. Хотя на двери висело предупреждение о поломке, семья заметила его только после того, как дверь захлопнулась.

С мальчиком всё в порядке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы