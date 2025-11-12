Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей

20:45, 12 ноя 2025

Жительница Уфы лишилась 13 миллионов рублей, поверив телефонным аферистам. Мошенники несколько дней «обрабатывали» женщину, используя её личные данные и представляясь сотрудниками госорганов.

Схема началась со звонка: неизвестный назвал персональные данные женщины и её родственников. Под предлогом оформления невыплаченной награды её покойному мужу он выманил у неё коды из СМС-сообщений.

Затем к обману подключились сообщники. Они звонили и представлялись сотрудниками Госуслуг, силовых структур и банка. Мошенники убедили женщину, что её личный кабинет взломан, а с её счетов якобы переводят деньги в недружественные страны. Для «защиты сбережений» её попросили установить специальную программу и снять все деньги.

Аферисты продумали даже легенду для банка: на вопрос о цели снятия крупной суммы женщине велели отвечать, что деньги нужны на покупку квартиры и машины. Она сняла 13 миллионов рублей наличными и передала их курьеру, который назвал кодовое слово.

Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.

