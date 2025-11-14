Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии участковый обезоружил мужчину, застрелившего двух человек

В Башкирии участковый обезоружил мужчину, застрелившего двух человек

21:45, 14 ноя 2025

14 ноября в городе Дюртюли местный житель застрелил из обреза свою жену и её знакомого. После этого он собирался покончить с собой, но его обезвредил старший участковый Венер Султангулов.

Когда на место прибыла полиция, мужчина держал оружие у живота и угрожал застрелиться. Он отказался говорить с кем-либо, кроме участкового Султангулова, и потребовал, чтобы тот подошёл к нему для разговора.

Во время переговоров у мужчины зазвонил телефон. В момент, когда он отвлёкся на звонок, участковый выбил обрез из его рук и задержал его.

Позже МВД опубликовало запись их разговора. На ней слышно, как Султангулов успокаивает вооружённого мужчину: «Вы же себе только угрожаете? Мне не угрожаете, верно? А меня позвали сюда выслушать ваши объяснения... Шулай бит, абзый? Только лишних движений не делайте!»

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

