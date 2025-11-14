Все новости Уфы и Башкортостана
Два человека погибли в ДТП на трассе Стерлитамак — Стерлибашево в Башкирии

22:39, 14 ноя 2025

Вечером 14 ноября на 45-м километре трассы Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка столкнулись три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще пятеро получили травмы, среди них двое детей.

По предварительным данным ГИБДД, 76-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry. После удара в них врезалась Audi A6. Водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте.

Пятеро пострадавших, включая двоих детей из иномарок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как отметил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, дети выжили благодаря тому, что находились в специальных автокреслах.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Они устанавливают все обстоятельства аварии. Семьям погибших оказывают психологическую помощь.

В Уфе под колесами двух автомобилей погибла женщина-пешеход

Читайте также:

В Уфе под колесами двух автомобилей погибла женщина-пешеход
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлибашевский район происшествия в стерлибашевском районе дтп в стерлибашевском районе
