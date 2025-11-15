Все новости Уфы и Башкортостана
В башкирском селе Семилетка мужчина убил соседа и жену

21:43, 15 ноя 2025

14 ноября в селе Семилетка Дюртюлинского района местный житель убил 61-летнего соседа и свою 52-летнюю жену.

Сначала мужчина напал на соседа: выстрелил в него из обреза, а затем нанёс удары топором и металлической трубой. После этого он вернулся домой и дважды выстрелил в свою жену Ильгизу. Женщина скончалась на месте.

По словам односельчан, подозреваемый злоупотреблял алкоголем и годами жестоко обращался с супругой.

Убитый сосед долгое время работал на Севере и один воспитал двоих детей после смерти жены. Жители села отзываются о нём как о добром человеке, который помогал другим и жертвовал деньги на лечение детей.

У погибшей женщины остались трое детей. Старший сын работает, средний учится в вузе. Младшему сыну 11 лет, сейчас он находится под присмотром сестры подозреваемого.

Следователи выясняют обстоятельства преступления. Информации о задержании мужчины пока нет.

Автор: Семен Подгорный
Фото: официальная страница Ирины Волк, скриншот видео.
Теги: Дюртюлинский район происшествия в дюртюлинском районе убийство
