В Белорецке спасли рыбака, который вышел на тонкий лед

21:46, 15 ноя 2025

В Белорецке спасатели помогли выбраться на берег мужчине, который рыбачил на неокрепшем льду местного пруда. Его вовремя заметили через городские камеры видеонаблюдения и немедленно отправили помощь. Информацию подтвердил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели прибыли быстро и вывели рыбака на сушу. К счастью, все обошлось. Госкомитет по ЧС предупреждает: первый лед обманчив и не выдерживает вес человека. Выходить на него смертельно опасно. Ведомство призывает рыбаков не рисковать и дождаться, пока лед полностью окрепнет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС