В Белорецке спасли рыбака, который вышел на тонкий лед
21:46, 15 ноя 2025
В Белорецке спасатели помогли выбраться на берег мужчине, который рыбачил на неокрепшем льду местного пруда. Его вовремя заметили через городские камеры видеонаблюдения и немедленно отправили помощь. Информацию подтвердил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.
Спасатели прибыли быстро и вывели рыбака на сушу. К счастью, все обошлось. Госкомитет по ЧС предупреждает: первый лед обманчив и не выдерживает вес человека. Выходить на него смертельно опасно. Ведомство призывает рыбаков не рисковать и дождаться, пока лед полностью окрепнет.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
