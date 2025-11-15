Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Белорецке спасли рыбака, который вышел на тонкий лед

В Белорецке спасли рыбака, который вышел на тонкий лед

21:46, 15 ноя 2025

В Белорецке спасатели помогли выбраться на берег мужчине, который рыбачил на неокрепшем льду местного пруда. Его вовремя заметили через городские камеры видеонаблюдения и немедленно отправили помощь. Информацию подтвердил глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели прибыли быстро и вывели рыбака на сушу. К счастью, все обошлось. Госкомитет по ЧС предупреждает: первый лед обманчив и не выдерживает вес человека. Выходить на него смертельно опасно. Ведомство призывает рыбаков не рисковать и дождаться, пока лед полностью окрепнет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В уфимском парке спасатели освободили ребёнка из запертого туалета

Читайте также:

В уфимском парке спасатели освободили ребёнка из запертого туалета
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецк происшествия в Белорецке спасение
Читайте также

Тело пропавшего рыбака из Пермского края нашли в озере Башкирии
Происшествия в Башкирии
Тело пропавшего рыбака из Пермского края нашли в озере Башкирии
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
В Башкирии оползень перекрыл маршрут для сплавов на Инзере
Происшествия в Башкирии
В Башкирии оползень перекрыл маршрут для сплавов на Инзере
В Башкирии помогли спастись рыбаку на резиновой лодке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии помогли спастись рыбаку на резиновой лодке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен