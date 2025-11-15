Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Студент из Уфы перевел мошенникам 150 тысяч рублей с карты матери

Студент из Уфы перевел мошенникам 150 тысяч рублей с карты матери

21:50, 15 ноя 2025

В Уфе студент под давлением мошенников перевел 150 тысяч рублей со счета своей матери. Преступники использовали многоэтапную схему, начав со звонка от имени «Почты России». Об инциденте сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Сначала молодому человеку позвонил неизвестный и, представившись сотрудником почты, рассказал о письме из военкомата. Чтобы «получить» его, студента попросили продиктовать код из СМС, что он и сделал.

Сразу после этого ему позвонили другие аферисты. Они представились сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка и заявили, что переданный код открыл доступ к его аккаунту на Госуслугах. Чтобы «защитить» деньги и избежать уголовного дела, студенту дали инструкцию.

Под предлогом съемки домашнего животного он взял телефон матери. Ночью с её счета списали 150 тысяч рублей. Утром женщина заметила пропажу, заблокировала карты и обратилась в полицию. По данным МВД, банк успел заблокировать еще одну попытку перевода на 500 тысяч рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Суд обязал участника мошеннической схемы вернуть 2,3 млн рублей жительнице Нефтекамска

Читайте также:

Суд обязал участника мошеннической схемы вернуть 2,3 млн рублей жительнице Нефтекамска
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
Читайте также

Студент из Уфы лишился 1,5 млн рублей после знакомства в сети
Происшествия в Башкирии
Студент из Уфы лишился 1,5 млн рублей после знакомства в сети
Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры
Происшествия в Башкирии
Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры
В Башкирии аферисты обманули жителей почти на 604 тысячи рублей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии аферисты обманули жителей почти на 604 тысячи рублей
В Башкирии сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен