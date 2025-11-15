Студент из Уфы перевел мошенникам 150 тысяч рублей с карты матери

21:50, 15 ноя 2025

В Уфе студент под давлением мошенников перевел 150 тысяч рублей со счета своей матери. Преступники использовали многоэтапную схему, начав со звонка от имени «Почты России». Об инциденте сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Сначала молодому человеку позвонил неизвестный и, представившись сотрудником почты, рассказал о письме из военкомата. Чтобы «получить» его, студента попросили продиктовать код из СМС, что он и сделал.

Сразу после этого ему позвонили другие аферисты. Они представились сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка и заявили, что переданный код открыл доступ к его аккаунту на Госуслугах. Чтобы «защитить» деньги и избежать уголовного дела, студенту дали инструкцию.

Под предлогом съемки домашнего животного он взял телефон матери. Ночью с её счета списали 150 тысяч рублей. Утром женщина заметила пропажу, заблокировала карты и обратилась в полицию. По данным МВД, банк успел заблокировать еще одну попытку перевода на 500 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный